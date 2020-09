Wirecard: Fünf Übernahme-Angebote für Österreich-Tochter

Indes sind im Insolvenzverfahren der Grazer Tochter Wirecard Central Eastern Europe 365 Forderungen mit einer Gesamthöhe von 6,09 Millionen Euro angemeldet worden. Davon wurden bisher 3,57 Mio. Euro anerkannt. Alleine die Wirecard-Mitarbeiter haben Forderungen in Höhe von 2,44 Mio. Euro angemeldet. Derzeit werden nur noch 22 Dienstnehmer beschäftigt. Ursprünglich waren es fast 160.

Insolvenzverwalterin Ulla Reisch kann sich über ein reges Interesse mutmaßlicher Kaufinteressenten für die Grazer Wirecard erfreuen. Mehr als ein Dutzend haben sich gemeldet. Die Interessenten erhielten entsprechende Unterlagen zur Prüfung.

Am Ende soll eine Handvoll ihr ernsthaftes Übernahmeinteresse bekundet haben. Der Verkaufsprozess soll in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen sein. Die Verwertung soll in Abstimmung mit Michael Jaffé, dem Insolvenzverwalter der deutschen Wirecard AG, erfolgen.

Noch nicht gelöst ist der Fall mit der „untreuen“ Buchhalterin. Wie der KURIER berichtete, hat eine Mitarbeiterin einer Buchhaltungsfirma unrechtmäßig 2,5 Millionen Euro von Konten der Grazer Wirecard entnommen und großteils bei einem Online-Glücksspielanbieter verspielt.

Die Dame wurde bereits rechtskräftig verurteilt, die Buchhaltungsfirma selbst ging pleite. Nun prüft die Insolvenzverwalterin etwaige rechtliche Schritte gegen den namhaften Glücksspielanbieter.