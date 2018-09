Wirecard: Der unsichtbare Milliardenkonzern

Wirecard? Nie gehört? Der in der breiten Öffentlichkeit völlig unbekannte Zahlungsabwickler sorgt am Montag für eine Zeitenwende an der Frankfurter Börse. Wirecard zieht in die oberste Börseliga DAX ein und wirft dort die altehrwürdige Commerzbank hinaus. Optimisten werten das als Signal für den Wandel von der alten zur neuen Bankenwelt. Skeptiker sprechen von einem völlig überhypten Spekulationstitel. Wachstumsfantasien trieben den Aktienkurs in den vergangenen Jahren in schwindelnde Höhe (siehe Grafik). An der Börse ist Wirecard mit fast 24 Milliarden Euro schon mehr wert als die Deutsche Bank.