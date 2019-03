„Wir spionieren niemanden aus“

Die Post sagt jetzt, dass das ganze Direktmarketing in Gefahr ist. Ist das nicht übertrieben?

Das ist sogar eine große Gefahr. Wie schon gesagt: Die Zuordnung der Briefkastenwerbung basiert auf der Kombination von Wohnort plus Geschlecht plus Alter und anderen soziodemografischen Merkmalen. Wenn man aufgrund des Verwaltungsstrafverfahrens das in Zukunft als personenbezogene Daten sieht, dann wäre die Konsequenz fatal.

Inwiefern?

Die heimische Wirtschaft dürfte keine zielgerichteten Flugblätter und Werbeprospekte mehr via Post an Haushalte verschicken. Diese Werbung würde bei Facebook oder Google landen. Also bei internationalen Unternehmen, die hierzulande kaum Wertschöpfung bringen.

Um wie viel Geld geht es da?

Die ganze Direktmarketingbranche in Österreich verursacht eine Wertschöpfung von einer Milliarde Euro. Da geht es nicht nur um die Post, sondern auch um Agenturen und Druckereien und um Menschen mit Jobs. 70 bis 80 Prozent dieser Wertschöpfung würden dann im Silicon Valley landen.

Ich merke: das ärgert Sie.

Weil wir die Falschen sind, die hier über den Dorfplatz getrieben werden.

Bei der Post spricht man sogar von einer Kampagne.

Ja. Weil es erstaunlich war und zum Teil noch ist, mit welchen undifferenzierten Vorwürfen wir konfrontiert sind. Das reicht bis hin zu Aufrufen für Schadenersatzklagen.

Apropos: Sind schon Schadenersatzklagen eingetroffen?

Bisher nicht. Klar: Es ist ja kein Schaden entstanden. Denn, wo ist der Schaden, wenn Sie eine Werbung im Briefkasten vorfinden.

Die Post hat die Datenschutzbehörde kritisiert. Warum?

Das war nicht unsere Absicht. Unser Wunsch wäre aber ein stärkerer Dialog.

Ist das Vertrauen der Kunden in die Post erschüttert?

Es gab Verunsicherung, aber keine Vertrauenskrise. Das Thema ist wohl mehr eine Sache für eine kleinere Community. Die breite Bevölkerung sieht das anders.