„Wir freuen uns auf gute Spiele, heiße Tage und Durst“

Für Wolfgang Krejcik ist die Fußball-WM wie ein zweites Weihnachtsfest. Der Bundesobmann des Elektro- und Einrichtungsfachhandels hofft, dass sich seine Branche rund um die Weltmeisterschaft „dem Weihnachtsumsatz annähert“. Dieser ist in etwa doppelt so hoch wie in einem normalen Monat.

Zwischen 800.000 und 900.000 Fernsehgeräte verkaufen Österreichs Händler im Jahr, in vielen Haushalten gibt es längst zwei bis drei Geräte. „Im Fachhandel werden jetzt besonders hochwertige Modelle gekauft“, weiß Krejcik. Die Anschaffungskosten liegen zwischen 2000 und 3000 Euro. „Sehr begehrt sind heuer große OLED- und 4K-Geräte, Samsung liegt hier unter anderem mit Geräten mit 82 Zoll Bilddiagonale stark im Trend“, beobachtet auch Jörg Bauer, der Vertriebsleiter von MediaMarkt Österreich.