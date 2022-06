Willibald Cernko wird neuer CEO der Erste Group

Bei Österreichs größter Bank wurden am Mittwoch die Weichen für die Neubesetzung der Chefetage neu gestellt. Der derzeitige Firmenkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich wurde vom Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung zum Nachfolger von CEO Bernd Spalt bestellt, der vor einem Monat überraschend angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Der 65-Jährige soll sein neues Amt am 1. Juli antreten. Außerdem soll er auch die Funktion des Chief Retail Officers übernehmen.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Willi Cernko einen kundennahen, erfahrenen und bestens vernetzten CEO für die Erste Group gefunden haben", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Erste Group, Friedrich Rödler, laut Aussendung. "Ich übernehme den Vorsitz einer hervorragend geführten und stark aufgestellten Bankengruppe und freue mich sehr über diese neue Aufgabe", wird Cernko zitiert.

Nachfolger-Suche unter Druck

Nötig wurde dieser Schritt, weil der bisherige Vorstandsvorsitzende Bernd Spalt im Mai verlautbarte, dass er nach Ende seines bis nächsten Jahr laufenden Vertrages die Bank verlassen werde.

Spalts Abgang brachte daher den langjährigen Aufsichtsratschef der Erste Group Friedrich Rödler unter Druck. Er musste rasch einen Nachfolger finden. Fraglich war zuletzt nur, ob Cernko mehr als eine Übergangslösung ist. Denn spätestens 2025 könnte Peter Bosek als neuer starker Mann nach Wien zurückkehren.

Bosek war (nicht ganz im Guten) ausgeschieden, weil er 2017 übergangen wurde. Nun ist er Chef der Luminor Bank in Estland. Er wäre für viele die zukunftstauglichere Wahl. Cernko wird intern wenig Modernisierungskraft zugetraut, weder im Banking-Bereich noch bei den aktuellen Schwächen im hauseigenen Management.

Bosek ist aber wegen seines laufenden Vertrages noch nicht verfügbar. Er soll die Luminor Bank bis 2024 verkaufen und würde im Fall eines Abschlusses von Eigentümer Blackstone fürstlich entlohnt. Danach könnte er wieder in Wien aufschlagen.