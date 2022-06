Machtspiele: Cernko soll neuer General der Erste Group werden

Mit Spannung wird in der Erste Bank auch ein Prestigeprojekt Treichls beobachtet: Die frühere Zentrale in der Innenstadt wird ein Hotel der noblen Rosewood-Gruppe, der vielleicht derzeit exklusivsten Hotelkette der Welt, und soll demnächst eröffnet werden. Das Geschäftsmodell sorgt bei risikobewussten Bankern für Stirnrunzeln: Rosewood wird das Hotel zwar managen, das Risiko liegt aber fast zur Gänze bei der Bank: „Jeder Mitarbeiter, jedes Handtuch gehört zur Erste“. Das wollte Andreas Treichl so. Und der ist trotz allem noch immer der Mächtigste am Belvedere Nummer 1.