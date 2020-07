Wildner und Pribil neu im Aufsichtsrat der Addiko Bank

In einer außerordentlichen Hauptversammlung der börsennotierten Addiko Bank sind am Freitag zwei neue Aufsichtsräte in der Bank eingezogen. Die Aktionärsversammlung hat die Juristin Monika Wildner und den früheren Bankenaufseher Kurt Pribil in den Aufsichtsrat gewählt. Die Addiko ist aus der einstigen Hypo Alpe Adria Südosteuropabanken-Gruppe hervorgegangen.