Wifo-Studie: Konjunkturabschwung quer übers Land hinweg

Verhältnismäßig gut läuft es dagegen nach wie vor im Dienstleistungssektor, was auch auf Nachholeffekte nach diversen Lockdowns zurückzuführen ist. „Im Tourismus haben alle Bundesländer bis auf Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wieder das Vorkrisenniveau erreicht“, sagt Bachtröger. Das hat auch das Beschäftigungswachstum angetrieben. In der zweiten Jahreshälfte 2022 wurden österreichweit erstmals mehr Beschäftigungsverhältnisse als vor der Covid-19-Krise gezählt. Die Zahl der Arbeitslosen in den Bereichen Beherbergung und Gastronomie erreichte den tiefsten Stand seit dem Jahr 2008. Die Prognosen für das Tourismusjahr 2023 sind jedenfalls gut. „Wir erwarten nicht, dass die Zahl der Gästeankünfte wieder zurückgeht. Es wird aber Verschiebungen geben“, sagt Bachtrögler. Anzunehmen, dass viele in Zeiten hoher Inflation und niedriger Haushaltsbudgets ihre Urlaube in die (günstigere) Nebensaison verlegen oder um die Aufenthaltsdauer kürzen.