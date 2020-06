Österreichs Wirtschaft stagniert weiter

Beim Heizen und Tanken spüren es die Konsumenten am meisten: Die Preise sinken. Die Energiekosten in der Eurozone sind innerhalb eines Jahres um 8,9 Prozent gesunken. Das ist der Hauptgrund dafür, warum sich die Lebenshaltungskosten, gemessen an der Inflationsrate, im Jahresabstand um 0,6 Prozent verbilligt haben.

Die Geldpolitiker in der Europäischen Zentralbank verschreckt das, wollen sie doch mit allen Mitteln die Inflation Richtung zwei Prozent hochtreiben. Den Verbrauchern bleibt aber mehr Geld für andere Ausgaben übrig. Und das könnte sich als Segen für die lahme Konjunktur in der Eurozone erweisen.

Wie gelähmt ist die Wirtschaft unter anderem in Österreich. Wie schon im dritten Quartal gab es auch in den letzten drei Monaten des Vorjahres kein Wirtschaftswachstum (im Vergleich zum Quartal davor). Positive Effekte durch den gesunkenen Ölpreis und den billigeren Euro – der die Exporte ankurbeln sollte – sind noch nicht zu spüren. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut dauert es üblicherweise ein halbes Jahr, bis das wirkt.