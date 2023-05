Wifo: Konjunkturerwartungen im Mai deutlich abgeschwächt

Trotz starker Rückgänge blieben dagegen die Erwartungsbarometer in der Dienstleistungsbranche (plus 6,2 Prozent) und in der Baubranche (plus 8,1 Punkte) über der Nulllinie. In letzterer sei das Minus um 8 Punkte den sinkenden Baupreiserwartungen geschuldet gewesen, so das Wifo.

Baubranche und Dienstleistungen im optimistischen Bereich

Die aktuelle Lage wird von der Baubranche dagegen etwas positiver beurteilt, der Index legte um 1,2 Punkte auf 16,2 Einheiten zu. Auch im Dienstleistungsbereich lag der Wert für die Lagebeurteilung mit 17,6 Punkten noch klar im optimistischen Bereich. Wegen etwas schlechter gefüllter Auftragsbücher sank der Index im Vergleich zum Vormonat allerdings um 3,5 Punkte.

Im Einzelhandel ging der Lageindex dagegen um 6,3 Punkte auf 2,1 Punkte zurück. In der Sachgütererzeugung überwogen die negativen Einschätzungen, der Index rutschte in dem konjunktursensiblen Sektor um 2,2 Punkte auf minus 3,3 Einheiten ab. Über alle Branchen hinweg betrachtet ging der Index der aktuellen Lagebeurteilungen um 3 auf 9,7 Punkte zurück.

Kredite

Nicht nur die Konjunktur, auch die Kreditbedingungen haben sich aus Sicht der heimischen Firmen im Mai verschlechtert. Mit minus 20,4 Punkten schätzen die Unternehmen die Bereitschaft der Banken zur Kreditvergabe mehrheitlich restriktiv ein, wobei die Hürde für einen Kredit für kleinere Unternehmen höher ist als für mittlere und große Unternehmen. Auch die Kreditnachfrage der Firmen nahm ab.