Wifo: Industrie-Aufschwung durch Materialmangel gebremst

Der Aufschwung in der österreichischen Industrie hat sich durch Material- und Lieferengpässe - ähnlich wie auch in der Eurozone - verlangsamt. Immer mehr Sachgütererzeuger würden einen Mangel an Material als primäres Produktionshemmnis bezeichnen, erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Mittwoch. Im Oktober hätten das schon 42 Prozent der befragten heimischen Betriebe gemeldet.

Wegen Lieferengpässen und Rohstoffknappheit berichte ein wachsender Anteil der Erzeuger von einer sinkenden Auslastung der Produktionskapazitäten, sagt Sandra Bilek-Steindl, die Autorin des aktuellen Wifo-Konjunkturberichtes. Auch im Euroraum habe die Industriekonjunktur an Fahrt verloren.