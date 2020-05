Wifo: Exporte brechen stärker ein als gesamte Wirtschaft

Der internationale Warenhandel wird wegen der Coronavirus-Pandemie heuer noch viel stärker einbrechen als die Wirtschaftsleistung insgesamt. Für Österreichs Exportwirtschaft rechnet das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) mit einem Rückgang der Ausfuhren um 12 bis 22 Prozent, im schlimmsten Fall sogar um bis zu 28 Prozent. Österreich wird dabei auch Marktanteile verlieren, glauben die Ökonomen.

Das Wifo stützt seine Berechnungen auch auf die Erfahrungen der Finanzmarktkrise 2008/09. Demnach sei zu erwarten, dass der weltweite Handel mit Waren drei- bis viermal so stark einbrechen wird wie die allgemeine Wirtschaftsleistung. In optimistischeren Szenarien bedeutet das einen Rückgang des Welthandels um 9 bis 15 Prozent, in pessimistischen Szenarien um 15 bis 30 Prozent.

Handelskonflikte

Der Welthandel habe nach der Finanzmarktkrise nie wieder an den früheren Trend anschließen können und habe sich wegen der Handelskonflikte und der weltweit nachlassenden Investitionstätigkeit schon 2019 schwach entwickelt, schreiben die Wifo-Ökonomen in ihrer am Freitag veröffentlichten Analyse. Die jüngsten internationalen Prognosen würden von einem Rückgang des Welt-BIP um mindestens 3 Prozent und in besonders pessimistischen Fällen um bis zu 9 Prozent ausgehen.