Wifo-Experte: Frühjahrslohnrunde war klassischer Kompromiss

Die heurige Frühjahrslohnrunde hat bisher für etwa 130.000 Beschäftigte mit Kollektivvertrag ein Gehaltsplus von durchschnittlich an die 5 Prozent per 1. Mai gebracht. Der Wifo-Lohnexperte Benjamin Bittschi bezeichnete die relativ hoch erscheinenden Abschlüsse als einen "klassischen Kompromiss". Die aktuellen Inflationsraten seien bei 7,2 Prozent, sagte der Ökonom im Ö1-"Mittagsjournal". Eine Lohn-Preis-Spirale sieht er mit den jüngsten KV-Erhöhungen nicht befeuert.

Mehrere Gründe

"Es gibt verschiedene Gründe, warum das nicht so sein kann", sagte der Vertreter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) am Montag in der ORF-Radiosendung unter Verweis auf das "institutionelle Gefüge, wie verhandelt wird - wir verhandeln über rückwirkende Inflation". Damit sei "per se ausgeschlossen, dass das zu einer Erhöhung der Preisdynamik führt und das sieht man auch, wenn man sich die Abschlüsse anschaut: 5 Prozent bei den Mindestgehältern, die aktuellen Inflationsraten sind bei 7,2 Prozent für die Schätzung im April."

Weiters verhandelten zwar die Verbände der Wirtschaftskammer mit den Gewerkschaften auf Branchenebene, "aber die Institutionen im Hintergrund beachten sicher auch sozusagen gesamtwirtschaftliche Gegebenheiten wie die Inflation, weil überhöhte Lohnforderungen können ja auch auf die Arbeitsplatzsicherheit wirken."