Wifo-Chef Badelt warnt vor hoher Sockelarbeitslosigkeit

Im Dezember sind die Arbeitslosenzahlen deutlich gesunken. Ende Dezember waren inklusive Schulungsteilnehmer 413.936 Personen auf Arbeitssuche, ein Rückgang von 6,7 Prozent gegenüber 2017. Nach nationaler Definition sank die Arbeitslosenquote um 0,7 Prozentpunkte auf 8,7 Prozent. Gestern gab das Sozialministerium vorläufige Zahlen bekannt, heute lieferte das Arbeitsmarktservice die offiziellen Zahlen.

AMS-Vorstand Johannes Kopf bezeichnete den aktuellen Sinkflug der Arbeitslosenzahlen als "sehr erfreulich". Der Rückgang im Dezember um 30.00 Personen entspreche "zufällig auch der den Medien gemeldeten Anzahl an Blüten beim gestrigen Neujahrskonzert". Ein blumiger Vergleich sei "ausnahmsweise deswegen erlaubt, weil diesmal auch Jugendliche, die aktuell im Auftrag des AMS ihre FloristInnenausbildung bei Jugend am Werk absolvieren, den Wiener Stadtgärten bei der Dekorierung des Musikvereins geholfen haben", so Kopf.