Wienwert: Mit maroden Zinshäusern Anlegergeld verbrannt

Masseverwalter Norbert Abel hat vier Juristen engagiert, um Loch für Loch bei Wienwert aufarbeiten zu können. Zugleich lässt er die Konzernverrechnung „auf Plausibilität und Schlüssigkeit“ von einem Sachverständigen prüfen. Spätestens Ende 2015 war Feuer auf dem Dach. Außerplanmäßige Abschreibungen (14,8 Millionen Euro) führten zu einem negativen Eigenkapital von fast zehn Millionen Euro. Zwei Jahre später hatte es sich sogar fast verdreifacht.

„Die Insolvenz ist auf immobilienwirtschaftliche Planungs- und Umsetzungsfehler zurückzuführen“, hält Abel fest. „Der Zustand der verbliebenen Immobilien indiziert ein über den Einzelfall hinausgehendes Missmanagement.“ Das erscheint eher diplomatisch ausgedrückt. Die Liste der Problem-Projekte ist nämlich lang:

So sind ein Zinshaus und ein Rohdachboden in Wien-Währing mit rund elf Millionen Euro Hypothekar-Pfandrechten belastet, der Verkehrswert der Immobilien wird von Sachverständigen bloß auf 3,5 Mio. Euro geschätzt.

So ist ein Gewerbeobjekt (Supermarkt) in der Steiermark mit 1,5 Millionen Euro an Hypotheken belastet, der Wert wird aber laut Masseverwalter mit lediglich 300.000 Euro beziffert.

So wurde ein Zinshaus (50 Wohnungen) in Wien-Neubau zum Teil verkauft, doch die Grundbucheintragen stimmen nicht mit den einzelnen Kaufverträgen überein. Der Dachbodenausbau weist schwere Mängel auf. Die Bauarbeiten wurden mangels Geld „irgendwann einmal eingestellt“. „Das Gebäude befindet sich faktisch in einem unverkäuflichen Zustand“, meint der Verwalter.

Bei einzelnen Zinshäusern sind die zwei Gründer nach wie vor persönlich beteiligt. Sie werden bei einem Verkauf am etwaigen Erlös mitnaschen. Indes nimmt der Konkursverwalter die zwei Gründer unter Beschuss. In einem ersten Schritt klagt er sie auf Rückzahlung eines Darlehens (1,37 Mio. Euro).

„Meine Mandanten hatten niemals die Absicht, Anleger zu schädigen. Wenn das passiert ist, wird zu prüfen sein, wie es dazu gekommen ist“, sagt Ewald Scheucher, Anwalt der zwei Wienwert-Zampanos. „Sie haben sich nicht bereichert. Sie haben sich auf anerkannte und teure Berater verlassen.“