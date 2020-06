Wienerberger will heuer wieder Gewinn bauen

Heuer will der Konzern auch unterm Strich wieder schwarze Zahlen ausweisen. In den Wienerberger-Kernmärkten Großbritannien und Deutschland werde wieder mehr gebaut, auch in Polen hofft Scheuch auf Wachstum. In den USA erwartet der Konzern ein zweistelliges Mengenwachstum im Ziegelbereich. Weniger gut dagegen dürfte auch 2014 das Geschäft in den Niederlanden und in Frankreich laufen.

Große Hoffnungen setzt Scheuch auf das "solide zweite Standbein" Rohre und Flächenbefestigungen. Damit sei Wienerberger gut aufgestellt, "wir haben das Potenzial für zukünftiges Wachstum". Auch bei den Gewinnen: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll heuer von 266 kräftig auf mehr als 300 Millionen Euro klettern.