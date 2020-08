Wienerberger-Scheuch spricht sich für Flat Tax aus

Für einen einheitlichen Niedrigsteuersatz von 25 Prozent – eine sogenannte Flat Tax – nach dem Vorbild von Staaten wie Ungarn oder Tschechien hat sich heute Mittag bei der Ö1-Sendungsreihe „Im Journal zu Gast“ Heimo Scheuch, der Vorstandsvorsitzende der Wienerberger AG, ausgesprochen. Dies würde vor allem auch jungen Menschen helfen, dass ihnen Geld übrig bleibt und sie sich Vermögen aufbauen können, so Scheuch.

Im Gegenzug müsse Geld, das in Stiftungen liegt, in Umlauf gebracht werden. Dies könne funktionieren, indem man Anreize schafft oder diese Gelder so besteuert, dass "die sich zweimal überlegen, das Geld nicht zu investieren" - so gesehen ist für ihn eine, diese, Form einer Vermögenssteuer denkbar. Dies betonte Scheuch gefragt nach der Sinnhaftigkeit von Vermögenssteuern zur Finanzierung der Corona-Krise.

Was die Bewältigung der Corona-Krise im Allgemeinen angeht, sieht Scheuch „Deutschland und Österreich“ im vorderen Feld. Er sprach auch der Bevölkerung ein großes Lob für den Umgang mit der Pandemie aus. Was die Politik angeht erklärte der Wienerberger-Vorstandsvorsitzende, dass zu sehr mit der Angst der Menschen gearbeitet wurde. „Wir brauchen die Zuversicht der Menschen.“