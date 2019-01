Wienerberger plant kräftige Dividendenaufstockung

Neuer Rekordwert bei Umsatz

Der Umsatz hat vorläufigen Berechnungen zufolge mit 3,3 Mrd. Euro "einen neuen Rekordwert in der 200-jährigen Unternehmensgeschichte erreicht" - nach 3,1 Mrd. Euro 2017. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde "am oberen Ende" der Guidance von 460 bis 470 Mio. Euro liegen. Das derzeit in dem Konzern laufende Sparprogramm ("Fast Forward 2020") hat den Angaben zufolge rund 20 Mio. Euro zu dem Ergebnis beigetragen.

Die endgültigen Bilanzzahlen werden am 27. Februar veröffentlicht.