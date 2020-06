Wiener Kaffee-Kult aus Berlins Szene

Von den Kleinen sind wir einer der größten – und erfolgreichsten", sagt der Wiener Wilhelm Andraschko ganz entspannt in seiner "Kaffee-Manufaktur". Die werkelt in einem Industriebau der Jahrhundertwende in einer der unwirtlichsten Ecken von Berlin-Kreuzberg. Das hält die Kosten niedrig. Das Renommee aber ist hoch: Der Kaffee aus Berlins Hinterhof zählt zur schmalen deutschen Spitze.

Andraschko, 61, ist in Berlins Gastroszene kein Unbekannter: Er eröffnete 1980 das "Café Einstein". Das wird auch sieben Jahre nach seinem Rückzug in jedem Reiseführer als einziges klassisches Wiener Kaffeehaus Berlins gepriesen – und mittlerweile mehrfach kopiert.

Im Café begann Andraschko mit dem Kaffeerösten: Das damalige deutsche Angebot war ihm "einfach zu schlecht". Seine Qualität überzeugte bald auch befreundete Gastronomen in Berlin. Heute nehmen mehrere Hundert Kunden 85 Prozent der acht Tonnen pro Monat ab. Darunter sind die meisten Top-Restaurants Berlins und einige bis hinunter nach Bayern. Nur 15 Prozent der Produktion gehen in den Einzelhandel. Aber auch da in den feinsten: "Das KaDeWe ( Kaufhaus des Westens, Anm.) verlangt von uns keine Regalgebühr wie für die meisten Markenanbieter", ist Andraschko stolz.

Seine zwölf Kaffees in der weinroten Hülle sind "top-end": 14,95 Euro pro halbem Kilo wie für den "Grand Cru" lukrieren andere nur mit exotischen Aromen und sehr viel Werbung.