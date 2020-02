Wiener Immobilienmarkt: Wohnfläche pro Person wird kleiner

Mit einer "Hauptstadtprämie" von rund 60 Prozent liege Wien im europäischen Vergleich aber im Mittelfeld, so Reith. In Paris, Lissabon oder London seien mit einem Aufschlag von rund 200 Prozent deutlich höhere Prämien für eine Wohnung in der Hauptstadt fällig.

Eine verstärkte Bauaktivität sorge in Wien dafür, dass der Markt zunehmend "ins Gleichgewicht" komme. So rechnet die RBI für 2020 mit einem Bedarf von bis zu 12.000 Wohnungen, während die Zahl der Fertigstellungen bei rund 15.000 zu liegen kommen dürfte. Für die kommenden Jahre rechnet der RBI-Ökonom daher zwar weiter mit steigenden Preisen für Wohnimmobilien, das Tempo dürfte jedoch deutlich moderater ausfallen als in den Vorjahren.

Zudem dürften sich die Preise je nach Lage unterschiedlich entwickeln. In den bereits teuren inneren Bezirken stoße das Preiswachstum langsam an seine Grenzen, während es in den derzeit noch billigeren Randbezirken noch Luft nach oben gebe. "Es wird eine Konvergenz der Preise geben," so Reith. Dennoch rechne er damit, dass die Wohnimmobilienpreise weiter stärker als die Inflation ansteigen werden.