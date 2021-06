Wiener Börse will Handelsumsatz um ein Drittel steigern

Generell sieht er den heimischen Handelsplatz gut aufgestellt. Bei österreichischen Aktien hat er 75 Prozent Marktanteil. In den vergangenen 25 Jahren habe die Renditze im Durchschnitt sechs Prozent betragen. Seit 2012 haben sich zwar 18 Firmen von der Börse verabschiedet, in anderen Ländern seien die Zahlen aber ähnlich. Neuzugänge gab es hingegen in Österreich aber de facto keine. Wachsen will der Wiener Börsebetreiber zudem im Datenvertrieb, in der Indexberechnung und bei IT-Services.

Auch Heimo Scheuch, Chef von Wienerberger und Börse-Aufsichtsratschef, stellt sich hinter den Handelsplatz. "In Wien geht viel weiter. Österreicher neigen dazu, Dinge schlecht zu reden. Wir müssen uns im regionalen Kontext messen und nicht mit Frankfurt oder New York." Die Politik müsse einen Bewusstseinswandel in Österreich für Aktien herbeiführen. "Die Aktienquote ist mit drei Prozent katastrophal niedrig." Zudem bestehe die Gefahr der Überregulierung, Österreich gebe mehr vor, als Brüssel verlange.