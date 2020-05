Wiener Börse verkommt

Seit dem Frühjahr schlägt die Kapitalertragsteuer auf Kursgewinne mit Wertpapieren voll zu. Sie wird von vielen Wertpapier-Experten als „Totengräber des heimischen Kapitalmarktes“ bezeichnet. Beim Diktat der leeren Staatskassen wird die Forderung nach einer Abschaffung dieser Steuer wohl ungehört bleiben. Der Gesetzgeber könnte sich aber zumindest neue Modelle überlegen: Steuern sollten nur jene zahlen müssen, die ihre Wertpapiere relativ kurz halten. Nicht aber jene, die mit Aktien fürs Alter vorsorgen. Wird das Wertpapierkonto vererbt oder in der Pension nicht aufgebraucht, könnte dann immer noch eine Nachversteuerung erfolgen.

Die vielen kleinen Gemeinheiten, die die Gewinnbesteuerung bereit hält, müssen aber in jedem Fall rasch weg. So muss es Anlegern ermöglicht werden, Verluste, die sie in einem Jahr erlitten haben, in das nächste Jahr vorzutragen. Zudem muss wohl eingebaut werden, dass Spesen und Gebühren von der Steuer abgezogen werden können.