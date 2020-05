Die Tops und Flop im April

Nach einem stürmischen Auf und Ab schloss der ATX Prime-Index, das Barometer für die wichtigsten Aktien der Wiener Börse, den Monat April mit einem Plus von 2,79 Prozent ab. Einzelnen Unternehmen, die in diesem Index enthalten sind, erging es im April allerdings wesentlich besser.

Top-Performer des Monat war die OMV, deren Aktie um 16,39 Prozent anzog. Auf den Plätzen dahinter landeten Raiffeisen Bank International und Erste Group mit Kursgewinnen von 15,13 bzw. 10,66 Prozent. Auf 9,75 Prozent brachte es voestalpine, Kranbauer Palfinger konnte ein Kursplus von 8,66 Prozent vorweisen.

Bei anderen wiederum ging es steil nach unten. Binnen Monatsfrist ging es bei Kapsch TrafficCom um 15,92 Prozent nach unten - der schlechteste Wert im ATX Prime-Index. Fast ebenso schlimm erging es der Aktie der Vienna Insurance Group mit minus 13,74 Prozent. CA Immo, Polytec, Semperit Holding, Andritz und RHI büßten jeweils gut sechs Prozent ein.

Im Rückblick der vergangenen Jahrzehnte ist der April ein guter Börsenmonat. Daher rührt auch die alte Börsenweisheit "sell in may and go away". Die Fortsetzung dieses Spruchs lautet "but remember zu come back in september". Nicht der Oktober ist im langjährigen Durchschnitt der schlechteste Börsenmonat, sondern der September.