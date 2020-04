Wiener Börse am Vormittag mit 2,3 Prozent im Minus

Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag starke Kursverluste hinnehmen müssen. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 2,30 Prozent auf 1.955,51 Zähler. Die europäischen Leitbörsen standen noch etwas stärker unter Druck.

Schwache Vorgaben

Schon die Vorgaben aus Übersee waren schwach ausgefallen. Sowohl die US-Börsen am Vorabend als auch heute die Aktienmärkte in Asien haben klare Kursverluste verzeichnet. Besonders unter Druck stand die Börse in Tokio, wo schwache Daten aus der japanischen Industrie belastet hatten. Die Unsicherheit rund um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise ist weiter der zentrale Belastungsfaktor für die Märkte.

Die Konsolidierung der vergangenen Woche könnte die Ruhe vor dem zweiten Sturm an der Börse gewesen sein", kommentierte Marktexperte Milan Cutkovic von AxiTrader das Geschehen. "Während die Hoffnungen zunehmen, dass Europa bald den Höhepunkt der Pandemie erreichen könnte und Chinas Wirtschaft bereits schon wieder erste Signale der Erholung sendet, breitet sich das Coronavirus in den USA weiterhin rasant aus."

Viele Verlierer

Bei den Einzelwerten lag im ATX mit Do&Co (plus 0,42 Prozent auf 36,05 Euro) nur ein einziger Indexwert im Plus. Die Titel des Cateringunternehmens hatten am Vortag das erste Quartal als schwächster ATX-Titel abgeschlossen. Im abgelaufenen Jahresviertel hatten die Papiere 58 Prozent ihres Werts eingebüßt.