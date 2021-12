Wiener Ballsaison bangt um 150 Mio. Euro Umsatz

Mit der Absage des Opernballs in Wien geht nun die Sorge um, dass es mit der heurigen Ballsaison ganz vorbei sein könnte.

Totalausfall

Mit all den verbunden Branchen - vom Floristen bis zur Schönheitschirurgin - erwirtschaften die Bälle in der Bundeshauptstadt einen Umsatz von gut 150 Mio. Euro, wie die Wirtschaftskammer Wien im Jahr 2019 errechnete. Im Schnitt würde der Ballgast 290 Euro ausgeben, davon 180 Euro vor dem bzw. direkt am Ball.