Novomatic: 80 Angestellte zur Kündigung angemeldet

Sportwetten zählen in Österreich, im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern, nicht als Glücksspiel, sie sind hierzulande legal. Ob es bei Novomatic in Wien zu weiteren Jobverlusten kommt, lässt sich dem Sprecher zufolge noch nicht endgültig beurteilen. Auswirkungen auf die Konzernzentrale in Gumpoldskirchen ( Niederösterreich) gebe es aber nicht.