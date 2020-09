Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

An der Wiener Börse zeichnet sich am Montag ein Handelsauftakt mit Kursgewinnen ab. Der österreichische Leitindex ATX war rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn um knapp ein halbes Prozent höher indiziert. Die Indikationen für die europäischen Leitbörsen signalisierten ebenfalls Kursgewinne.

In der neuen Handelswoche dürfte sich die Aufmerksamkeit der Anleger vor allem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) richten, die am Mittwochabend bekannt gegeben wird. Mit einer Änderung des Leitzinses rechnen die Analysten der Helaba nach dem kürzlich angekündigten Strategiewechsel der Notenbank nicht. "Interessant wird sein, wie stark Fed-Chef Powell die Kongressparteien und das Weiße Haus zu weiteren fiskalpolitischen Maßnahmen drängen werden", schreiben in einem aktuellen Marktkommentar.

Am Montag stehen vorerst nur Zahlen zur Industrieproduktion im Euroraum an. Auf Unternehmensseite blieb es in Wien vorbörslich ruhig. Am Freitag hatte der ATX um 0,57 Prozent schwächer bei 2.232,62 Punkten geschlossen. Dabei konnte er zwischenzeitlich noch höhere Verlaufsverluste gestützt von einer guten Börsenstimmung in New York noch reduzieren.

Insgesamt ist das Geschäft zum Wochenausklang recht ruhig verlaufen, die Meldungslage blieb überschaubar. Bei den Einzelwerten setzten sich die Verbund-Aktien mit einem Plus von 1,68 Prozent an die ATX-Spitze. Auch die Immobilienwerten Immofinanz (plus 0,21 Prozent) und s Immo (plus 0,13 Prozent) gehörten zu den wenigen Gewinnern im Leitindex.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Frequentis +4,09% 17,80 Euro Palfinger +1,76% 23,10 Euro Verbund +1,68% 44,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Agrana -2,90% 16,72 Euro Semperit -2,15% 16,40 Euro Telekom Austria -1,74% 6,20 Euro