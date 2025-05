Wiener ACP Gruppe knackt Umsatzmilliarde

Weil IT-Fachkräfte kaum zu finden sind, lagern immer mehr Unternehmen IT-Dienstleistungen aus. Davon profitiert die ACP Gruppe . Das Wiener IT-Systemhaus hat in dem im März abgelaufenen Geschäftsjahr beim Umsatz erstmals die Milliardenmarke übersprungen. Mit Erlösen von 1,05 Mrd. Euro in Österreich und Deutschland konnte der Umsatz um 12 Prozent gesteigert werden.

Sicherheit und Souveränität

Profitiert hat die mittlerweile aus 38 operativen Gesellschaften bestehende Gruppe auch von den steigenden Anforderungen nach IT-Sicherheit und vom Wunsch vieler Unternehmen nach mehr digitaler Souveränität. Wo die Technologie herkomme, die Unternehmen verwenden, werde wichtiger, sagte Rainer Kalkbrener, Vorstand der ACP Gruppe bei der Präsentation der Zahlen am Montag.

Das stärkste Wachstum, mit einem Plus von 22 Prozent, verzeichnete das IT-Systemhaus bei gemanagten Arbeitsplätzen, bei denen die gesamte IT-Arbeitsumgebung eines Mitarbeiters von einem Dienstleister bereitgestellt, betreut und gewartet wird. In fünf Jahren rechne man mit rund 300.000 Geräten in dem Modell, sagte Kalkbrener.

In Österreich konnte der Umsatz um 10 Prozent auf 597 Mio. Euro gesteigert werden. In Deutschland wuchs man sogar 17 Prozent. IT sei in Krisen oft Teil der Lösung und deshalb vergleichsweise krisenresistent, sagte Kalkbrener. Gewachsen sei das nach eigenen Angaben führende IT-Systemhaus in Österreich aber durchaus gegen den stagnierenden Markt.