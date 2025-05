SAP beugt sich Trump, nationale Frauenquoten bleiben

Nach einer Reihe US-amerikanischer Unternehmen beugt sich auch der deutsche Softwarekonzern SAP der Anti-Vielfalts-Politik von Donald Trump und rückt – wie berichtet – von seinen Diversitätsprogrammen ab. Ein entsprechender Bericht im Handelsblatt am Wochenende wurde am Montag von SAP offiziell bestätigt und ergänzt. Demnach wird SAP das globale Ziel von 40 Prozent Frauenanteil in der Belegschaft nicht mehr weiterverfolgen; stattdessen erfolgt eine differenzierte Messung auf lokaler Ebene.