Auf Druck von Trump: Erster DAX-Konzern rückt von Frauenquote ab

US-Präsident Donald Trump setzt mit seiner Forderung, dass Unternehmen von ihrer Diversitätspolitik abrücken und Anti-Vielfalts-Erklärungen abgeben sollen, auch immer mehr europäische Konzerne unter Druck. Nachdem die Schweizer Pharmakonzerne Novartis und Roche bereits ihre Gleichstellungsvorgaben bei der Neueinstellung von Mitarbeitern in den USA aufweichten, reagierte nun auch der deutsche Business-Software-Hersteller SAP, einer der europäischen Vorreiter in Sachen Gleichstellung im Unternehmen.

Wie das Handelsblatt am Samstag berichtet, wird SAP sein Ziel von 40 Prozent Frauen in der Belegschaft nicht mehr fortführen. Zudem beziehe man die USA nicht mehr bei der Quote der weiblichen Führungskräfte mit ein. Dies gab das Management in einer internen eMail bekannt, worauf sich das Handelsblatt bezieht.