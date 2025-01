Wie sich US-Banken und Konzerne schon jetzt Trumps Kurs beugen

„Anti-Woke“-Kurs

Die Flucht der amerikanischen Finanzgiganten aus der weltweiten Klimainitiative geht auf den bevorstehenden Amtsantritt des 47. US-Präsidenten zurück. Noch bevor Donald Trump am 20. Jänner erneut angelobt wird, vollziehen Konzerne und Banken eine „Anti-Woke“-Kehrtwende. Sie reihen sich in die ideologische Linie der Republikaner ein:

Wo bisher Grün-Politik oder die Inklusion benachteiligter Gruppen forciert wurden, geht der Trend nun genau in die gegenteilige Richtung: Zu den Zielen der Klima-Allianz der Banken etwa zählte die Dekarbonisierung von Finanzierungsportfolios, insbesondere in emissionsintensiven Sektoren wie Energie, Verkehr und Landwirtschaft. Banken sollten mehr Kapital in nachhaltige Projekte lenken. Dazu zählen Investitionen in erneuerbare Energien. Gleichzeitig galt es, die Finanzierung von Unternehmen, die fossile Brennstoffe fördern, schrittweise zu reduzieren.

Republikanische Politiker haben die klimafreundlichen Banken monatelang attackiert: Deren Klimaaktivismus sei schuld daran, dass die Kohleproduktion in den USA gesunken sei und dadurch die Energiepreise in die Höhe getrieben habe.