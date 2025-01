Was tun gegen die Trumpocalypse?

Die Sorgen, dass Trump seine Drohungen wahr machen könnte, sind immerhin schon so drückend, dass die an einer Lungenentzündung laborierende EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Trump noch vor dessen Angelobung am 20. Jänner in seiner Residenz in Mar-a-Lago aufsuchen möchte. Ob das Treffen klappt oder nicht – so oder so hat die EU klugerweise ihren Werkzeugkasten an Gegenmaßnahmen zumindest im Handelsbereich schon aufgerüstet. Verhängt Trump Zölle, wird die EU mit Gegenzöllen antworten; und dieser Handelskrieg, soviel haben Ökonomen schon errechnet, wird die EU nicht in die wirtschaftliche Katastrophe führen.