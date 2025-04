HP-Österreich-Chef: PC-Markt von Zöllen bisher unbeeindruckt

Hewlett Packard

Der 1939 gegründete Tech-Riese Hewlett Packard (HP) wurde vor zehn Jahren in zwei Teile getrennt: HP Inc. mit dem PC-, Notebook- und Drucker-Geschäft sowie HP Enterprise (Server, Rechenzentrum- und Netzwerklösungen sowie Finanzdienstleistungen. HP Inc. beschäftigt weltweit 57.000 Mitarbeiter

HP Österreich

Die HP Austria GmbH mit Sitz in Wien beschäftigt 90 Mitarbeiter

Michael Smetana

ist seit mehr als 30 Jahren bei HP und seit 2020 als Managing Director Österreich verantwortlich für das lokale Geschäft des gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebots. Jeder 2. Drucker in Österreich kommt von HP