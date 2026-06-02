Welche Bundesländer das größte Wachstum verzeichnen

Die Konjunktur gewinnt in Österreich an Fahrt. Das schlägt sich auch auf die einzelnen Bundesländer durch. Während 2024 nur Wien ein leichtes Wachstum verzeichnete, gab es im Vorjahr in sieben von neun Bundesländern eine Aufwärtsentwicklung. Das zeigt eine Auswertung der UniCredit Bank Austria. Nur Oberösterreich (minus 0,2 Prozent) sowie Kärnten (minus 0,9 Prozent) wiesen ein Minus aus. Tirol (plus 1,9 Prozent) und Wien (plus 1,1 Prozent) lagen voran.

Robert Schwarz, Ökonom bei der Bank Austria, erklärt dies mit dem starken Schwerpunkt der Pharmabranche in diesen beiden Bundesländern. „Vor allem die Industrie, aber auch der Handel, lieferten wieder erste positive Impulse, auch wenn die Dynamik insgesamt gering blieb“, analysiert Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.

Eine kleine Stütze sei der private Konsum, größter Bremser der Bau gewesen. Und auch der Tourismus habe, so Schwarz, trotz guter Nächtigungszahlen einen negativen Beitrag geleistet. Grund seien die hohen Kosten für Personal und Energie.

Heuer bleibe die Lage herausfordernd. Bruckbauer rechnet mit einem österreichweiten Wachstum von 0,8 Prozent, es sei kein negatives Quartal zu erwarten. Erneut bleibe die Industrie ein Wachstumstreiber, so Bruckbauer, denn aus Angst vor Lieferschwierigkeiten werde aktuell mehr bestellt.