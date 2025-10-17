Sparprogramm und Schuldenkrise: Das Dilemma der Bundesländer

Die Steiermark und Salzburg sind Nachbarn, werden von den gleichen Parteien regiert und haben ähnliche Probleme - Riesenlöcher in ihren Budgets. Wo sich Salzburg und die Steiermark gleichen Sowohl Blau-Schwarz in der Steiermark als auch Schwarz-Blau in Salzburg legten für 2026 Sparprogramme vor. Sowohl FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek als auch ÖVP-Landeshauptfrau Karoline Edtstadler kommen in den Voranschlägen nicht ohne neue Schulden aus, die Verbindlichkeiten beider Bundesländer steigen.

Salzburg etwa hat derzeit rund 2,1 Milliarden Euro Schulden: Ohne Einsparungen würden sie 2030 auf 4,4 Milliarden Euro klettern, wurde im Zuge der Budgetpräsentation diese Woche vorgerechnet. Durch das Sparprogramm würde man sich bei 3 Milliarden Euro einbremsen. Die Schulden steigen weiter Ähnliches hört man auch aus der Steiermark: Die Schulden des Landes werden für Jahresende mit 7,4 Milliarden Euro prognostiziert. 2026 steigen sie auf knapp 8,2 Milliarden Euro. Ohne Einsparungen wären es aber rund 315 Millionen Euro mehr, also knapp 8,5 Milliarden Euro, hieß es am Donnerstag.

Da wie dort hadern die Finanzreferenten grundsätzlich mit dem gleichen Problem: Der Großteil ihrer Budgets ist ohne Gesetzesänderungen unbeweglich, da es sich um Pflichtausgaben handelt. Gesundheit, Pflege, Soziales, Verwaltung und die Schuldentilgung - diese fünf Bereiche machen in der Steiermark vier Fünftel des Budgets - rund 9,3 Milliarden Euro insgesamt - für 2026 aus. Wer spart wo? In Salzburg ist das fast genauso: Drei Viertel des Landeshaushaltes für 2026 - das gesamte Budget beträgt rund 4,4 Milliarden Euro - fließen in die Bereiche Gesundheit, Soziales, Wohnbauförderung, Bildung und Personal. Bleiben nur die sogenannten Ermessensausgaben, an denen geschraubt werden kann - und da ziehen sowohl die Steiermark als auch Salzburg gewaltig an.

Wir versuchen, die Dynamik zu bremsen und die Neuverschuldung abzufangen. von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ)

In der Steiermark trifft der Rotstift nahezu alle Bereiche, damit sollen 106 Millionen Euro eingespart werden. Das Ziel, auf 300 Millionen Euro weniger zu kommen, habe er nicht erreicht, gestand Finanzreferent Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) ein. Minus in Museen: Das Universalmusuem Joanneum (UMJ), eine Landesgesellschaft, bekommt um 3,2 Millionen Euro weniger als noch 2025. Laut UMJ bedeute das eine "Unterdeckung von fünf Millionen Euro" und "einschneidende Maßnahmen". So wird die "Steiermark Schau" - erfunden 2021 vom damaligen Kulturlandesrat und späteren Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) - gestrichen. Einige der mehr als 20 Museen des UMJ müssen zusätzliche Schließtage einführen.

Weniger fürs Wohnen: Die Wohnunterstützung für Menschen mit geringem Einkommen bleibt zwar mit 197 Euro (für Ein-Personen-Haushalte) gleich, aber: Sie wird nicht mehr valorisiert, die Inflationsanpassung fällt also weg. Zudem wird der Kreis der Anspruchsbrechtigten reduziert: Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte müssen zumindest viereinhalb Jahre im Land sein und Deutschkenntnisse nachweisen. Die Änderungen sollen Einsparungen von bis zu zwei Millionen Euro bringen.

Im FPÖ-geführten Verkehrsressort gibt es 2026 um 6 Millionen Euro weniger für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs (Gesamtvolumen: 170 Millionen Euro). Auf die Hälfte geschrumpft wird der Zuschuss für den Radwegebau, 2026 gibt es nur noch 4 Millionen Euro vom Land dafür. Bremse beim Personal: Jede dritte Stelle in der Landesverwaltung, die durch Pensionierung frei wird, soll auch frei bleiben, sprich: Es gibt keine Nachbesetzung mehr. Generell sollen frei werdende Posten erst nach einigen Monaten wieder besetzt werden. Das soll 30 Millionen Euro bringen. Politik "spart bei sich selbst" Man spare auch bei sich selbst, versicherte Landeshauptmann Mario Kunasek und verwies auf eine Nulllohnrunde für Regierungsmitglieder wie Landtagsabgeordnete. Außerdem will Schwarz-Blau die Parteienfinanzierung um 15 Prozent kürzen, dafür braucht es aber zusätzliche Stimmen abseits von FPÖ und ÖVP im Landtag.

"Es ist ein gemeinsamer Kraftakt, das Budget wieder ins Lot zu bringen. Jeder Cent wurde umgedreht. von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP)