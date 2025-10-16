"Im Moment steuern wir auf eine Wand zu", vergleicht Vizelandeshauptfrau Manuela Khom (ÖVP). "Wir müssen jetzt einbremsen und entscheiden, wollen wir links oder rechts vorbei." Der Sparstift trifft viele Wie Schwarz-Blau in Salzburg hat auch Blau-Schwarz in der Steiermark ein Sparprogramm zu verkünden; eines, das tief geht und Proteste nach sich ziehen wird. Sogar von den eigenen Landesgesellschaften, die der Rotstift ebenfalls trifft: So mahnen die Geschäftsführer des Universalmuseums Joanneum, Marko Mele und Josef Schrammel, dass die angekündigte Subventionskürzung durch das Land eine "Unterdeckung von fünf Millionen Euro" bedeute. Es werde "einschneidende Maßnahmen" brauchen, um "den Betrieb auch künftig aufrechtzuerhalten".

Einige dieser Maßnahmen hat die FPÖ-ÖVP-Landesregierung am Donnerstag bei der Präsentation des Budgets 2026 bereits vorweg genommen: Die "Steiermark Schau" - eine jährlich wiederkehrende Ausstellung, die auch in Wien zu sehen war - wird gestrichen, einige Museen werden zusätzliche Schließtage einführen müssen; auch den Bühnen Graz steht ein nicht näher definierter "Konsolidierungspfad" bevor. Um wie viel Geld geht es? Von einer Konsolidierung ist der Landeshaushalt selbst aber trotz Einsparungen weit entfernt: Rund 8,4 Milliarden Euro betragen die Einnahmen für das kommende Jahr, rechnet Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) vor.

"Die Steiermark befindet sich derzeit in einer durchaus schwierigen Lage", merkt Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) an. "Hohe Schulden, eine schwächelnde Konjunktur. Das bringt öffentliche Haushalte unter Druck." Seine ÖVP-Vize Khom fordert Reformen: "Wir müssen auch unsere Sozialleistungen evaluieren, Doppelgleisigkeiten abschaffen." Allein die Schuldentilgung kostet 436 Millionen Euro 106 Millionen Euro seien im Budget eingespart worden, heißt es am Donnerstag. Doch wirklich beweglich ist eine Gebietskörperschaft nur bei den sogenannten Ermessenausgaben, nicht im Bereich der gesetzlich geregelten Pflichtausgaben: Allerdings machen die im Fall der Steiermark 81 Prozent des Gesamtbudgets aus.

Die größten Brocken seien Gesundheit und Pflege, Bildung und Kinderbetreuung, Soziales, Verwaltung und die Tilgung der Schulden: Allein die Abbzahlung der Darlehen koste 436 Millionen Euro. "Das ist die fünftgrößte Position im Budget", mahnt Finanzreferent Ehrenhöfer. "Das sollte uns zu denken geben." FPÖ-ÖVP-Koalition will Parteienfinanzierung kürzen Pro Kopf berechnet hat jeder Steirer, jede Steirerin 6.427 Euro Schulden. Die Landespolitik versichert, auch bei sich selbst zu sparen: 2026 gibt es eine Nulllohnrunde für Regierungsmitglieder und Landtagsabgeordnete, das bringt 220.000 Euro, betont Kunasek. Zudem werden die Aufwandsentschädigungen um 30 Prozent reduziert (bringt 350.000 Euro), außerdem soll die Parteienfinanzierung um 15 Prozent gekürzt werden (eine Einsparung von 2,2 Millionen Euro). Dafür braucht Blau-Schwarz aber Stimmen anderer Parteien im Landtag, denn es ist eine Zweidrittel-Mehrheit nötig, um bei der Parteienfinanzierung einzugreifen.

Die Sparmaßnahmen im Detail Wo wird gekürzt? Ein Überblick: Bildung - an der Fachhochschule Joanneum werden künftig Studiengebühren eingehoben (363 Euro pro Semester). Der Bildungsscheck für Lehrlinge wird gestrichen. Die Förderung von Privatschulen fällt weg (rund 100.000 Euro).

- jede dritte freiwerdende Stelle im Landesdienst wird nicht nachbesetzt. Verkehr - rund 6 Millionen Euro weniger Zuschuss für den öffentlichen Verkehr, 4 Millionen Euro weniger für Radwegeausbau.

- Wertanpassung im Bereich der Leistungsentschädigungen für Notärzte wird ausgestezt (1,8 Millionen Euro). Soziales - Josef-Krainer-Fonds für Menschen in Notlagen wird eingestellt (230.000 Euro), Wohnunterstützung wird nicht mehr valorisiert (Einsparung von 1,5 Millionen Euro). In der Grundversorgung von Asylwerbern werden "durch Rückgang der Anträge" 24,8 Millionen Euro eingespart

