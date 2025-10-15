Blau-schwarze Kürzungen: Aus für steirisches Vorzeigeprojekt?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Als Daniela Grabovac im Juli den jüngsten Jahresbericht der Antidiskrimierungsstelle vorstellte, hatte die Leiterin der steirischen Einrichtung schon eine Vorahnung: Diese Bilanz könnte vermutlich die letzte sein. Land strich Förderungen Nun scheint es so, dass die Vorahnung tatsächlich eintrifft: Die blau-schwarze Landesregierung hat der Einrichtung, die 2012 von Land Steiermark und Stadt Graz gemeinsam gegründet wurde, die Förderungen gestrichen. Begründet wurde das von FPÖ-Soziallandesrat Hannes Amesbauer mit der Notwenigkeit, sparen zu müssen.

Die Summe, um die es geht, ist für die Einrichtung, die mit ihrer App "BanHate" europaweit Vorreiter im unbürokratischen Melden von Hasspostings ist, aber überlebenswichtig: 150.000 Euro. Derzeit fahre sie auf "Sparflamme", bedauert Grabovac, die die Antidiskriminierungsstelle seit 2012 leitet. KPÖ-Kritik an Blau-Schwarz Die Stadt Graz, die jährlich mit 22.000 Euro fördert, sicherte mit einem weiteren Zuschuss von 30.000 Euro den Notbetrieb bis zum Jahresende. "Diese Institution der Menschlichkeit, die seit 13 Jahren wertvolle Dienste in der Rechts- und Sozialberatung sowie Hilfe bei Altersdiskriminierung bietet, darf nicht einer falschen Sparpolitik geopfert werden", kritisiert KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr Blau-Schwarz im Land.

Doch ohne weitere Unterstützung vom Land muss die Einrichtugn mit Jahresende schließen. Das hieße das Aus für die App "BanHate", über die 2023/24 rund 7.600 Hasspostings gemeldet wurden - 3.000 von ihnen wurden an die zuständigen Staatsanwaltschaften weiter geleitet. Gegen Diskriminierung im Alltag Das Ende der Antidiskriminierungsstelle, die sich in den vergangenen Jahren auch immer mehr in Richtung Präventionsarbeit gegen Extremismus entwickelt hat, wäre dann auch das Ende der Verfolgung von Diskriminierung im Alltag: 2023/24 hat das Team 1.339 Fälle bearbeitet.

Mehr zur Antidiskriminierungsstelle Die Einrichtung wurde Ende Mai 2012 als gemeinsames Projekt von Stadt Graz und Land Steiermark eröffnet. Schwerpunkte der Antidiskriminierungsstelle sind Ungleichbehandlungen jeglicher Art, sei es aus religiösen Gründen oder des Alters.

Zuletzt entwickelte sich die Einrichtung auch in Richtung einer Präventionsstelle gegen Extremismus : So gab das Team unter anderem einen Leitfaden heraus, der hilft, Radikalisierungssymbole zu erkennen und zu deuten.

2017 ging die Stelle mit der App "BanHate" online: Sie war die erste ihrer Art in Europa, die unkompliziertes Melden von Hasspostings im Internet möglich machte; 2020 wurde die Meldemöglichkeit auch auf Hate Crimes erweitert. Laut Bilanz des Vorjahres gingen seiter rund 18.500 Meldungen über Hasspostings ein. 2024 gab es 4.417 Meldungen, 38 Prozent davon wurden angezeigt und strafrechtlich verfolgt.