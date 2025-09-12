Kritik an radikaler steirischer Sozialreform: "Eine Armutsfalle"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

"Eines ist klar: Kürzungen sind kaum budgetwirksam, aber für die betroffenen Menschen existenzgefährdend", mahnt Nora Tödtling-Musenbichler, Direktorin der Caritas Steiermark. "Die Sozialhilfe darf nicht zur Armutsfalle werden." Mindeststrafen bei Verstößen Damit kontert Tödtling-Musenbichler, die auch Präsidentin der Caritas Österreich ist, der jüngsten Gesetzesnovelle der blau-schwarzen Koalition in der der Steiermark: Die FPÖ-ÖVP-Landesregierung rühmt eine "österreichweit wegweisende" Reform der Sozialunterstützung. Sie sieht nicht nur massive Kürzungen der Unterstützungsleistungen vor, sondern sogar Mindeststrafen von 200 Euro bei Verstößen.

Grundsätzlich ist die Summe, die Bezieherinnen und Bezieher von Sozialunterstützung bekommen, vom Bund geregelt: Der Richtsatz für die Ausgleichszulage sieht beispielsweise für einen Erwachsenen in einem Ein-Personen-Haushalt rund 1.200 Euro monatlich vor. Mindestsatz wird unterschritten Die steirische Landesregierung will das aber nun unterschreiten, das wäre ein einmaliger Schritt in Österreich: Dieser Mindestsatz soll um fünf Prozent bzw. rund 60 Euro monatlich reduziert werden. "Die soziale Hängematte ist Geschichte", kommentierte FPÖ-Soziallandesrat Hannes Amesbauer am Donnerstag bei der Präsentation der Novelle. Ob das rechtlich hält, sollte das Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof bekämpft werden, ist allerdings fraglich. Das Modell sei jedenfalls "mit dem Verfassungsdienst" des Landes akkordiert, hieß es seitens der Koalition.

Die Änderungen haben freilich eine deutliche Zielrichtung, aus der FPÖ und ÖVP auch keinen Hehl machen: Sie richtet sich gegen "Zuwanderung ins Sozialsystem", wie es in den Unterlagen heißt. "9.000 Euro netto monatlich für eine syrische Großfamilie in Wien versteht niemand und ist ein warnendes Beispiel für verfehlte Sozialpolitik", merkte Landeshauptmann und FPÖ-Landesparteichef Mario Kunasek an. "Wir korrigieren Fehlentwicklungen der Vergangenheit." Was noch geplant ist Die Novelle ist derzeit in Begutachtung, sie soll im März 2026 in Kraft treten und folgende weitere Punkte umfassen: Staffelung: Wie bereits in Nieder- und Oberösterreich sollen die Unterstützungen für Kinder und Jugendliche gestaffelt werden. Derzeit gibt es im Bundesland z. B. für drei Kinder jeweils rund 254 Euro, das sind rund 21 % der Ausgleichsgrundlage. Künftig gibt es für das erste Kind etwas mehr, 25 % bzw. 302 Euro nämlich, für die weiteren beiden Kinder etwas weniger, jeweils 20 Prozent (241 Euro).

Wohnkostenpauschale: Bisher waren 20 % zusätzlich an Sozialunterstützung für Wohnkosten möglich, dieser Prozentsatz wird auf 15 % gekürzt.

"Bemühungspflicht": Das zielt auf die Fortschritte bei Spracherwerb bzw. Suche nach Ausbildungs- oder Arbeitsplatz ab. Wer dagegen verstößt, bekommt derzeit drei Monate lang um 25 Prozent weniger Sozialunterstützung, künftig sollen es 50 Prozent weniger sein. Ab dem dritten Verstoß sind 75 Prozent weniger - und eine völlige Streichung gibt es ab dem vierten Verstoß.

Geldstrafe: Bei Verwaltungsübertretungen - im Rahmen von Sozialbetrug - sind Mindeststrafen von 200 Euro vorgesehen. Auch das sei laut FPÖ-ÖVP-Koalition "erstmalig" in Österreich so vorgesehen.