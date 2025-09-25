30 Jahre "Megaphon" in Graz: Jubiläum von Finanzkrise überschattet

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Wien kennt man den "Augustin", in Graz das "Megaphon": Im Oktober 1995 kam die Grazer Straßenzeitung erstmals heraus, seither wurden exakt 356 Ausgaben gedruckt, das sind gut vier Millionen Exemplare. Die Caritas zog das Projekt vor 30 Jahren auf, um Menschen, Zuwanderern meist, eine kleine Verdienstmöglichkeit zu bieten. 3,40 Euro kostet ein Monatsmagazin derzeit, die Hälfte davon bleibt den Verkäuferinnen und Verkäufern.

Aktuell verkaufen rund 270 Menschen das "Megaphon", die meisten stammen aus Afrika. Insgesamt waren schon Personen aus 14 Nationen fürs Projekt tätig: ihr Arbeitsplatz sind belebte Straßen oder die Eingangsbereiche vor Supermärkten. Kalender, Kochbuch, Fußball Aus der Straßenzeitung ist aber mittlerweile längst mehr geworden: Es entstanden Bildungsprojekte und Sportprogramme, zählt die Caritas am Donnerstag auf. Zudem wurde eine Reihe an Sonderprodukten hergestellt, vom Kalender bis zum Kochbuch. Von 2004 bis 2020 bot die "Megaphon-Uni" auch niederschwellige Vortragsreihen, dafür gab es 2009 den Menschenrechtspreis des Landes Steiermark. Heute noch gibt es den Homeless World Cup, eine Fußball-Weltmeisterschaft der Obdachlosen, erfunden in Graz und erstmals auch hier ausgetragen.