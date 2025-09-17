30 Jahre "Augustin": Ein Stück Wiener Zeitgeschichte im Museum

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bunt, kreativ und kritisch erscheint die Wiener Straßenzeitung "Augustin" nun schon seit 30 Jahren. Zum Jubiläum widmet das Wien Museum dem journalistischen Sozialprojekt ab Donnerstag bis 23. November eine eigene Schau unter dem Titel "30 Jahre Augustin - Mehr als eine Zeitung": "Die Ausstellung erzählt einen wichtigen Teil der Zeitgeschichte Wiens, und stellt Fragen nach Verantwortlichkeit für den öffentlichen Raum", hielt Kuratorin Oke Fijal fest. Bei freiem Eintritt blickt man in der Community Gallery des Museums auf die Entstehung des "Augustin" als Schreibwerkstatt bis zu den bis dato schwierigsten Zeiten während Coronapandemie zurück.

Die Ausstellung zeigt mit dem "Wiener Opferball", einer Gegenveranstaltung zum Opernball, oder mit der Protestaktion "D-Wagen-Besetzung" für die Freifahrt armutsbetroffener Menschen die aktivistischen Anfänge der Straßenzeitung in den 1990er-Jahren. Das Ziel hat sich in den vergangenen 30 Jahren nicht verändert: Armut in der Mitte der Gesellschaft sichtbarer machen. "Dieser Rückblick auf 30 Jahre 'Augustin' erfüllt mich mit Freude und Wehmut zugleich. Ich stelle mir aber auch die Frage, warum sich die sozialen Umstände nach so langer Zeit nicht maßgeblich verändert haben und es das Projekt noch immer geben muss", betonte Kuratorin Claudia Poppe. "Hello, my friend" Neben den 380 von insgesamt 627 erschienenen Coverstorys, die eine ganze Ausstellungswand schmücken, stehen vor allem die Verkäufer und Verkäuferinnen im thematischen, aber auch räumlichen Mittelpunkt. In vier Videoporträts können hier die "Augustin"-Verkäufer beruflich und privat besser kennengelernt werden. "Hello, my friend, schönen Tag", grüßt Viano seine Kunden bei seinem Stand bei der U-Bahn-Station Volkstheater. "Ich versuche, die Menschen zu beglücken, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das Wichtigste ist der Blickkontakt und auf die Leute zuzugehen", so Viano.

Die ca. 500 Verkäufer und Verkäuferinnen des "Augustin" verbindet ihre Armutsbetroffenheit. Um Zeitungen zu verkaufen, braucht es keine Arbeitserlaubnis, denn die Einnahme gilt nach österreichischem Recht als "therapeutisches Taschengeld", das dabei helfen soll, die schlimmste Not zu lindern. "Ich möchte nicht betteln" Vom Verkaufspreis der zweiwöchentlich erscheinenden Zeitung bleibt den Verkäufern die Hälfte. "Ich möchte nicht betteln. Mit dem Verkauf vom 'Augustin' habe ich die Möglichkeit, einer Tätigkeit nachzugehen, anstatt um Almosen bitten zu müssen", so "Augustin"-Verkäuferin Loveth. "Der 'Augustin' sollte immer dazu beitragen, dass in der Stadt niemand Angst haben muss, anders zu sein", sagte Mitbegründer Robert Sommer.