Der "Augustin" wird 30: "Wir sind keine Obdachlosenzeitung"

Punkig war auch das Layout der Zeitung. Sommer und Wachter waren richtige Scheiß-mich-nix-Typen, auch in ihrer Kritik an den Mächtigen in der Stadt und im Staat. Sie fühlten sich nur den Kolporteuren verpflichtet. Fast dreißig Jahre erhielt der Trägerverein „Sand und Zeit“ weder bundesweite Presseförderung noch Geld aus einem Wiener Sozialtopf.

Peu en peu entstanden neue Initiativen. In den Fotoalben, die Mario Lang durchblättert, macht der „Augustin“ Radio, Fernsehen, sorgt mit seinem Chor „Stimmgewitter“ singend für Furore, spielt Theater, Fußball und Tischtennis. Und lernt in der Schreibwerkstatt Menschen, die zuvor keine Stimme hatten, das Texten, Dichten und Formulieren.

Die Ära des Punkrocks geht in das von Sommer so titulierte „Gesamtkunstwerk Augustin“ über. Mitte 2000 stellt man von monatlicher auf 14-tägige Erscheinungsweise um. Damit Verkäufer und nun auch Verkäuferinnen mehr verdienen können. Es läuft sehr gut. Anders als die anderen Straßenzeitungen im deutschsprachigen Raum verzichtet der „Augustin“ in Wien, das erste Kapitel einer neuen Harry-Potter-Roman-Übersetzung abzudrucken – und damit auf zusätzliche Einnahmen. Was heftige Reaktionen im deutschen Feuilleton nach sich zieht.

Doch dann kommt Sand ins Getriebe des Vereins. Die Öffnung der Grenzen zu den neuen osteuropäischen EU-Nachbarn 2004, die erste Finanzkrise 2008, die ersten Migrationswellen, gipfelnd in jener 2015: Wien verändert sich, und damit die Struktur der Verkäufer, was auch das digitale Fotoarchiv von Mario Lang eindeutig belegt. Und nicht zuletzt gehen die Punkrocker der ersten Jahre allmählich in Pension.