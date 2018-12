Abschiebungen bringen Straßenzeitung in Bedrängnis

Steger sieht das nicht nur dem Verschwinden von immer mehr Verkäufern, sondern auch dem Wandel des politischen Klimas geschuldet. Die Anfeindungen haben zugenommen, sagt er.

Damit das Projekt, das sich selbst trägt – die Hälfte des Preises bekommen die Verkäufer, der Rest geht in Personal und Produktion – überleben kann, musste der 20er nun erstmals seit Euro-Einführung verteuert werden. Damals wurden aus zwanzig namensgebenden Schilling zwei Euro, jetzt sind es 2,80 Euro.

Situation in Graz und Linz

Die Grazer Straßenzeitung Megaphon der Caritas hat zwar keine Vertriebsprobleme. „Aber auch bei uns verschwinden immer mehr Verkäufer, von denen wir später erfahren, dass sie abgeschoben wurden“, sagt Leiterin Sabine Gollmann.

In Oberösterreich ist der Verkauf des Kupfermuckn in Linz und anderen Städte nebenfalls rückläufig, was laut Chefredakteur Heinz Zauner zum Teil mit Abschiebungen zu tun hat.

Aber wie Steger in Innsbruck beobachtet auch er: „Die Willkommenskultur hat sich abgekühlt, die Anfeindungen nehmen zu.“