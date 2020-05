Wien: Keine neuen Kredite in Franken

Gemäß Rechnungsabschluss betragen die Außenstände der Stadt in Franken derzeit rund zwei Milliarden. Wie teuer die Rückzahlung der Stadt kommt, hängt vom tagesaktuellen Wechselkurs ab . Immerhin, so Margulies, habe die Stadt "keine Hochrisikogeschäfte wie andere Städte abgeschlossen."



ÖVP-Landesparteichefin Christine Marek spricht von Heuchelei: "Die SPÖ praktiziert, was sie im politischen Tagesgeschäft vehement kritisiert." Die ÖVP wird daher versuchen, mit einer schriftlichen Anfrage Licht ins Dunkel der Fremdwährungskredite zu bringen. Eine Frage lautet: "Warum wurden Fremdwährungskredite auch noch im Jahr 2010 aufgenommen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Experten zu diesem Zeitpunkt vor der Aufnahme gewarnt hatten?"