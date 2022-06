Wien im Vorjahr beliebte Kongressmetropole

Für den Wiener Tourismus sind Kongresse ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, in der Coronapandemie wurde der Städtetourismus massiv in Mitleidenschaft gezogen. Wien sei nun aber wieder "auf dem richtigen Weg zur Erholung der Kongress-Industrie" - auch wenn diese nur in kleinen Schritten erfolgen könne, sagte der Wiener Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke laut Aussendung.

Österreich weltweit auf Platz 11

Im Mai hatte die Stadt einen Fonds zur Förderung der Kongresswirtschaft ins Leben gerufen, dieser wurde mit 4 Mio. Euro dotiert. Mittlerweile habe es bereits 500 Einreichungen und nahezu 400 Förderzusagen gegeben, so Hanke.

Hinter Wien lagen im ICCA-Ranking Lissabon (91 Kongresse) und Athen (66), gefolgt von Barcelona, Singapur, Madrid, Prag, Paris, Berlin und Brüssel. Auf Länderebene lag Österreich mit 130 Kongressen dagegen weltweit auf Platz 11, führend waren hier die USA (354), Spanien (263) und Deutschland (250).

Im Vorjahr wurde das Ranking aufgrund der Pandemie ausgesetzt, ältere Wertungen seien aufgrund der geänderten Ausgangslage nicht mit dem aktuellen Ranking vergleichbar. Vor der Pandemie wurden lediglich Tagungen vor Ort in die Wertung einbezogen, nun wurden auch virtuelle und hybride sowie verschobene oder verlegte Veranstaltungen mitgezählt.