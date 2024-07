Wien Energie senkt Preise für Strom und Gas

Auch Gas ist nun günstiger, der Preis liege netto bei rund 5,9 Cent/KWh. Die Tarife würde automatisch angepasst, Haushalte müssten nicht aktiv werden, teilte das Energieunternehmen am Montag in einer Aussendung mit.

Preise sinken bis zu 55 Prozent

"Wir geben die positiven Marktentwicklungen der letzten Monate an die Wiener*innen weiter. Wien Energie nimmt in diesem Jahr zusätzlich 50 Millionen Euro für Angebote in die Hand", sagte der Wiener Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) laut Aussendung.

Im Vorjahr seien bereits 340 Millionen Euro in Preissenkungen geflossen. Auch die Strom- und Gastarife für kleine und mittlere Unternehmen würden mit Juli automatisch sinken, je nach Vertrag, um bis zu 56 Prozent.

Je nach Vertragsart würden die Preise für Haushaltsstrom damit um bis zu 55 Prozent sinken, Gas sei nun zwischen 7 und 20 Prozent günstiger als im Vorjahr. Die Strompreissenkung auf 14,9 Cent/KWh gelte für Neukundinnen und -kunden auch bei den beiden anderen in der Energieallianz tätigen Anbietern EVN und Burgenland Energie, hieß es in einer Aussendung der Energieallianz am Montag.