Eine Nachzahlung in der aktuellen Jahresabrechnung haben Kundinnen und Kunden laut Wien Energie nur dann zu befürchten, wenn sich ihr Verbrauch bei Wärme oder Warmwasser erhöht hat oder wenn die Teilbeträge zu gering waren, etwa weil man erst kürzlich in eine neue Wohnung gezogen ist und der Verbrauch noch nicht richtig eingeschätzt wurde. Die Teilbeträge für das kommende Jahr dürften bei der Kundschaft, die dem Preisbescheid unterliegt, unverändert bleiben.

Fernwärmepreis in Wien

Seit 2004 gibt es indexierte Tarife, bei denen die Preisentwicklung am Energiemarkt automatisch an Kundinnen und Kunden weitergegeben wird. Seit 2013 werden nur noch solche Tarife abgeschlossen. Hier hat Wien Energie etwa einen Vertrag mit der Hausverwaltung oder der Hauseigentümerin, die auch verantwortlich für die anteilsmäßige Verrechnung an die Nutzerinnen und Nutzer im Haus ist. In diesem Fall kann die Rechnung von der Hausverwaltung, Drittanbietern oder ebenfalls der Wien Energie kommen, wenn der Energieversorger mit der Abrechnung beauftragt wird.

Der Fernwärmepreis wird weiterhin maßgeblich vom Gaspreis auf dem Großhandelsmarkt beeinflusst, denn Fernwärme wird in Wien zu rund 50 Prozent in sogenannten Kraftwärme-Kopplungsanlagen und Heizkraftwerken aus Erdgas produziert. Trotzdem entsteht bei der Fernwärmeerzeugung deutlich weniger klimaschädliches CO2 als beim Heizen mit einer Gastherme. In Zukunft will der Energieversorger den Erneuerbaren-Anteil in der Fernwärmeerzeugung erhöhen und weg vom Gas kommen. Dann soll auch der Index, an dem sich der Fernwärmepreis orientiert, angepasst und an die neue Erzeugungsstruktur gekoppelt werden.