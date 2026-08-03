Nach Tod des Chefs: Wiener Café Engländer meldet Insolvenz an

Die Betreibergesellschaft des bekannten Wiener Innenstadtlokals Café Engländer ist insolvent. Über das Vermögen der Christian Wukonigg GmbH des gleichnamigen, kürzlich verstorbenen Geschäftsführers sei beim Handelsgericht Wien ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens eingebracht worden, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Montag mit.

Eva-Maria Wukonigg-Fletzberger wurde nach Ableben des bisherigen Geschäftsführers und Mitgesellschafters am 22. Juli zur Notgeschäftsführerin bestellt. Diese sei zuvor nicht vollumfänglich in den Unternehmensbetrieb eingebunden gewesen und musste sich erst einen Überblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens verschaffen, schreibt der AKV. Ergebnis sei nun der Antrag auf Sanierung.