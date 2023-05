Ranking unter Kongressstädten: Wien bleibt weltweit Nummer eins

Seit der Coronapandemie ist Wien Nummer eins unter den Kongressstädten weltweit, zeigt eine Aufstellung der International Congress and Convention Association (ICCA). Österreichs Hauptstadt verteidigte 2022 die 2021 eroberte Spitzenposition.

Vor Corona war Wien zwar auch unter den fünf wichtigsten Destinationen für Kongresse aber nicht ganz an der Spitze. 162 Kongresse fanden im Vorjahr in Wien statt. Als Land liegt Österreich an elfter Stelle weltweit als Kongressausrichter.