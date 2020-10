Wie sich Unternehmen für die Zeit nach Corona aufstellen müssen

Die Beschleunigung macht drei Strategien relevanter, meint der BCG-Partner: Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, flexible Produktion und neues Mitarbeiter-Management. Als Beispiel für soziale Verantwortung führt er den brasilianischen Kosmetikkonzern Natura & Co an, zu dem unter anderem die Kosmetikhandelskette The Body Shop gehört. Dieser würden den lokalen Vertriebsteams – Tausenden Verkäuferinnen – nicht nur Geld, sondern auch Ausbildung, etwa in Buchhaltung und Präsentation, bieten.