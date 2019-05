Wie sich Österreich weltweit nach der KöSt-Senkung einreiht

Aber wie viel Boden macht Österreich so wirklich gut? Eine Analyse mit Hilfe der OECD-Datenbank zeigt: Mit 25 Prozent liegt Österreich im Ranking der „Hochsteuerländer“ knapp im oberen Drittel, konkret auf Platz 32 von 94 Staaten weltweit. Nach der ersten Etappe der Steuerreform würde sich Österreich hinter Platz 44 ( Malaysia) einreihen. Und mit 21 Prozent würden im Endausbau auf Platz 54 sogar Schweiz und Slowakei abgehängt.

Das alles gilt freilich unter einer Voraussetzung: Dass die anderen nicht nachziehen. Was eher unwahrscheinlich ist, denn die Abwärtsspirale dreht sich kräftig, wie die OECD analysiert.

Österreich selbst hatte 2005 seinen KöSt-Satz von 34 auf 25 Prozent gesenkt. Und war damit nicht allein: Die Raten sind in den Jahren 2000 bis 2018 in gleich 76 Ländern gesunken. Konstant geblieben sind sie in zwölf Staaten, gestiegen in sechs.